POL-LWL: Jugendlicher Kleinkraftrad-Fahrer bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW wurde der 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades am Sonntagabend in Damm bei Parchim leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich im Bereich einer Straßeneinmündung, als das von der Nebenstraße kommende Auto auf die Hauptstraße auffahren wollte und hierbei das Kleinkraftrad erfasste. Der 16-Jährige wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen kam es zu verhältnismäßig geringen Sachschäden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.



