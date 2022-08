POL-HRO: Verkehrssicherheit zum Schulanfang

Rostock (ots) -



Für 1.825 Jungen und Mädchen hat am heutigen Montag in Rostock die Schule begonnen. An 28 Grundschulen der Hansestadt lernen sie nun in insgesamt 86 Klassen das Lesen, Schreiben und Rechnen.



Doch gerade die Erstklässler, die sich täglich auf den Weg in die Schule machen, bedürfen einer besonderen Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer. Besonders für Kinder stellt der Straßenverkehr eine große Herausforderung dar. Die Sechs- und Siebenjährigen können Gefahrensituationen noch nicht umfassend erkennen und einschätzen. Sie sind aufgrund ihres Alters noch nicht in der Lage, Geschwindigkeiten und Distanzen richtig einzuschätzen. Zudem haben die Erstklässler ein geringeres Sichtfeld als Erwachsene und werden aufgrund ihrer Körpergröße von anderen Verkehrsteilnehmern oft weniger gut wahrgenommen.



Um den sicheren Weg in die Schule zu gewährleisten, stehen für die Polizeiinspektion Rostock auch in diesem Jahr die Vorbeugung von Unfällen durch regelmäßige Kontrollen im Mittelpunkt. Neben gezielten Präventionsveranstaltungen an den Schulen der Hansestadt werden die Beamtinnen und Beamten mit dem heutigen Schulbeginn verstärkt Schulwegkontrollen im Bereich der 28 Rostocker Grundschulen durchführen. Das Ziel: Andere Verkehrsteilnehmer für die besonderen Bedürfnisse der Erstklässler sensibilisieren und die Einhaltung der Verkehrsregeln gewährleisten.



Im vergangenen Jahr waren in Rostock 13 Kinder (0-14 Jahre) auf ihrem Schulweg an einem Verkehrsunfall beteiligt. Häufige Unfallursachen waren dabei das plötzliche Hervortreten hinter Sichthindernissen sowie Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr. Insgesamt wurden in der Hansestadt 54 Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt, drei von ihnen schwer.



Die Rostocker Polizei wird ihr Engagement für die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer auch künftig konsequent beibehalten. Die Präventionsberaterinnen und Präventionsberater der Polizei Rostock stehen dabei nicht nur für zahlreiche Projekte in den Schulen zur Verfügung, sondern vermitteln auch Eltern und ihren Kindern, was sie in den ersten Schulwochen besonders beachten und üben sollten.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell