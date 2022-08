POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinwirkung

Ueckermünde (LK VG) (ots) -



Am 14.08.2022 gegen 21.00 Uhr wurde dem Polizeirevier Ueckermünde gemeldet, dass in der Belliner Straße in Ueckermünde soeben ein Auto gegen einen Pfeiler gefahren sei.

Vor Ort konnten die Polizeibeamten feststellen, dass ein PKW gegen mehrere Betonpalisaden gefahren war. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8.100 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 33- jährige deutsche Fahrzeugführer alkoholisiert war. Er hatte einen Atemalkoholgehalt von 1,45 Promille und es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Person wurde nicht verletzt. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen den Mann Anzeige erstattet.



