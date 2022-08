POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person und hohem Sachschaden

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 14.08.2022, gegen 21.00 Uhr, kam es auf der B 105, Höhe der Ortschaft Wackerow, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Der 66-jährige deutsche Fahrer eines BMW befuhr die B 105 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Anklam. Nach ersten Erkenntnissen kam der Verursacher ca. 500 m hinter der Abfahrt Wackerow nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke über eine Länge von ca. 20 Metern. Daraufhin verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr auf den linksseitig gelegenen Lärmschutzwall und kam in der dortigen Böschung zum Stehen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizeibeamten konnten diese eine Alkoholisierung beim Fahrzeugführer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Eine Blutprobenentnahme beim Unfallverursacher wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Unfallverursacher wird ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

An dem Pkw und an der Schutzplanke entstanden erhebliche Sachschäden. Der Pkw musste nach der Unfallaufnahme durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Die Straße musste zur Durchführung der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergung des Pkw für die Dauer von 2 Stunden voll gesperrt werden.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell