POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich eines Fußballspiels zwischen dem dem Greifswalder FC und dem Chemnitzer FC

Am 14.08.2022 führte das PHR Greifswald anlässlich des Fußballspieles

in der Regionalliga Nordost zwischen dem Greifswalder FC und dem

Chemnitzer FC einen Einsatz mit eigenen und unterstellen Kräften

durch. Zum Einsatz kamen ca. 50 Beamte der Polizeiinspektion Anklam

sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV. Beim erstmaligen

Aufeinandertreffen der beiden Rivalen, wurden keine strafrechtlich

relevanten Vorfälle oder sonstige Störungen registriert. Das Spiel,

welches um 14:50 Uhr unentschieden endete, verfolgten etwa 1.800

Heim- und 400 Gästefans.

Seitens der Polizei musste nur am Rande des Spieles ein Platzverweis

ausgesprochen werden, als zwei Hansa-Fans geparkte Fahrzeuge mit

Hansa-Stickern bekleben wollten.



Die Polizei bedankt sich bei allen Fans für das friedliche

Miteinander.



