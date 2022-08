POL-NB: Wohnanhänger fängt wegen Reifenplatzer Feuer

Dierhagen (LK VR) (ots) -



Am 14.08.2022 um 12:51 Uhr wurde der Polizei über die

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen bekannt, dass auf

der B96, Höhe der Ortschaft Brandshagen ein Wohnanhänger in Brand

geraten sein soll.

Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des PR

Ribnitz-Damgartens waren der brennende Wohnanhänger bereits vom

Zugfahrzeug abgekoppelt und das Feuer von der Feuerwehr gelöscht.

Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden am

Wohnanhänger beträgt ca. 500 Euro. Für die Durchführung der

Löscharbeiten musste die B96 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Der Anhänger war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden

Für die Bergung des Wohnanhängers musste dann die B96 für ca. 45

Minuten halbseitig gesperrt werden.

Ursache für den Brand war ein Reifenplatzer, wodurch sich der

Radkasten entzündete.



