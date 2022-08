POL-NB: Ergänzende Pressemeldung zur Bergung einer weiblichen leblosen Person aus dem Tollensesee-eine weitere männliche Person vermisst

Neubrandenburg (ots) -



Eine 61-jährige Frau startete als letzte Schwimmerin einer 6-köpfigen Gruppe, um den Tollensesee von Klein Nemerow (Humboldt-Denkmal) in Richtung Gatsch Eck zu überqueren. Offenbar geriet die amerikanische Staatsbürgerin auf dem See bei starkem Wellengang und Strömung in Seenot und konnte nur noch tot geborgen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. Der durch Gruppenmitglieder als vermisst gemeldete 37-jährige Schwimmer meldete sich im Verlauf der polizeilichen Suchmaßnahmen mit dem Polizeihubschrauber, Personenspürhunden, Bootsbesatzungen der Wasserschutzpolizei. Der kanadische Staatsangehörige hatte den Tollensesee wohlbehalten durchschwommen und sich erst später bei einem Bekannten gemeldet. Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei den vielen ehrenamtlichen Helfern der Feuerwehren und der Rettungshundestaffel "Vier Tore" die unermüdlich nach dem vermeintlich Vermissten gesucht haben.



