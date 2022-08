POL-NB: 84 Jahre alter Radfahrer stirbt nach Sturz bei Barth (LK VR)

Barth (LK VR) (ots) -



Ein 84 Jahre alter Radfahrer befuhr am 13.08.2022, 15:50 Uhr ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge den gemeinsamen Geh- und Radweg aus Richtung Zingst kommend in Richtung Barth. Kurz nach dem Passieren der Barthebrücke stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache ohne Fremdbeteiligung und verletzte sich stark am Kopf. Ersthelfer unternahmen umgehend die Versorgung des Verunfallten. Trotz eingeleiteter Reanimationsversuche, welche durch die unmittelbar eintreffende Rettungswagenbesatzung und Notarzt fortgeführt wurden, verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell