POL-NB: Bergung einer weiblichen leblosen Person aus dem Tollensesee - Eine weitere männliche Person wird vermisst

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Am 13.08.2022 um 14:22 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des LK MSE

mit, dass auf dem Tollensese, zwischen Gatscheck und Klein Nemerow,

eine leblos und im Wasser treibende Person festgestellt wurde. Der

Sachverhalt wurde geprüft und bestätigte sich. Die alarmierte und zum

Einsatz gebrachte Feuerwehr musste einen weiblichen Leichnam bergen

und an Land verbringen. Während der Bergungsmaßnahmen wurde bekannt,

dass eine weitere Person vermisste wird. Beide Persoen gehören zu

einer kleinen auswärtigen Schwimmergruppe, die heute im Bereich von

Klein Nemwerow ins Wasser gestiegen sind, um nach Gatscheck zu

schwimmen.

Entgegen der Berichterstattung des Nordkuriers wurde ein Leichnam aus

dem Wasser geborgen und eine weitere Person wird noch vermisst.



Die Polizei ist mit Suchkräften vor Ort. Sobald der neue Erkenntnisse

vorliegen, wird entsprechend nachberichtet.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



