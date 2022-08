POL-HRO: 69-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall auf der L11 schwer verletzt

Kröpelin (ots) -



Am 13.08.2022 kam es gegen 10:40 Uhr auf der L11 zwischen Altenhagen

und Kröpelin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und

einem Fahrradfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer waren zuvor in

Fahrtrichtung Kröpelin unterwegs. Infolge des Zusammenstoßes wurde

der 69-jährige Radfahrer schwer verletzt und mit dem

Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Rostock geflogen. Der

75-jährige Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde von

einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Versorgung in

das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls ist

momentan ungeklärt. Zur Begutachtung der Unfallstelle wurde ein

Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Für die Dauer der

Unfallaufnahme und des anschließenden Einsatzes der DEKRA musste die

L11 für zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es

entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.



Christian Ferley

Polizeihauptrevier Bad Doberan



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell