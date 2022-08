POL-NB: Brand einer Ackerfläche nach technischem Defekt einer Erntemaschine im Bereich Abtshagen

Abtshagen (LK Vorpommern-Rügen) (ots) -



Am 13.08.2022 um 12:31 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle des

Landeskreises Vorpommern - Rügen bekannt, dass es auf einer

Ackerfläche an der B 194 zu einem Brand gekommen ist. Diese befindet

sich zwischen Abtshagen und Grimmen. Als die eingesetzten Beamten des

PR Grimmen vor Ort eintrafen, hatten die alarmierten umliegenden

Feuerwehren bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Zudem wurde um

die Brandfläche ein breiter Schutzstreifen gezogen. Diese Maßnahmen

führten dazu, dass ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes

Waldstück und auf das übrige Getreidefeld verhindert werden konnte.

Zur Ursache: Während der Erntearbeit entwickelte sich in einem

Mähdrescher ein Glutnest, welches durch einen technischen Defekt am

Fahrzeug hervorgerufen wurde. In der weiteren Folge kam es zum

Funkenflug und entzündete das noch nicht abgeerntete Feld. Durch das

Feuer wurden ca. 20 Hektar des Getreidefeldes zerstört. Zu einem

Personen- und Maschinenschaden kam es nicht.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell