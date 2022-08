POL-HRO: Brand einer Getreidetrocknungsanlage

Finkenthal (ots) -



Am Freitag, den 12.08.2022, brach gegen 17:50 Uhr in einer Maschine

einer Getreidetrocknungsanlage in Finkenthal (LK Rostock) ein Feuer

aus. Eingesetzte Kräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand

unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf über 1 Mio geschätzt. Die Ursache ist

derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.



C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



