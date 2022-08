POL-HRO: Raub in Wismar

Wismar (ots) -



Am Freitagabend betrat um kurz nach 20 Uhr ein bislang Unbekannter

ein Geschäft in der ABC-Straße in Wismar und forderte mit einem

vorgehaltenen waffenähnlichen Gegenstand die Herausgabe von Bargeld.

Nach dessen Erhalt flüchtete der Tatverdächtige vom Tatort.

Eingesetzte Kräfte der Kriminalpolizei Wismar haben die Ermittlungen

aufgenommen. Nach Zeugenaussagen sei der männliche Täter vermummt

gewesen und soll ein Oberteil mit Kapuze getragen haben. Die Polizei

bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Vorfall

machen kann, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Wismar unter

03841-2030 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu

melden.



C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



