POL-HRO: Polizeieinsatz in Wismarer Altstadt

Wismar (ots) -



Nachdem es am Donnerstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz in Wismar

gekommen war, konnte ein 22-Jähriger von der Polizei festgenommen

werden.



Der Vorfall ereignete sich gegen 16:45 Uhr in der Wismarer Altstadt.

Zeugen teilten der Polizei mit, dass ein Mann mit einer

vermeindlichen Reichskriegsflagge durch die Stadt laufe und

rechtsextreme Parolen von sich gebe. Umgehend entsandte Streifen des

Polizeihauptreviers Wismar konnten den Mann wenig später antreffen.

Dieser reagierte äußerst aggressiv und verweigerte die Herausgabe

seiner Personalien. Als er versuchte zu fliehen, mussten ihm

Handfesseln angelegt werden. Dabei leistete der Deutsche erheblichen

Widerstand gegen die Polizisten, sodass er zu Boden gebracht werden

musste. Während der Festnahme zog sich der Tatverdächtige

oberflächliche Hautabschürfungen zu. Ein eingesetzter Polizeibeamter

erlitt ebenfalls Hautabschürfungen.



Auch während der Festnahme gab der alkoholisierte Wismarer

rechtsextreme Parolen von sich und bedrohte die Polizeibeamten

verbal. Ein durchgefürhter Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert

von 1,56 Promille. Die von ihm mitgeführte Fahne wurde

sichergestellt.



Der 22-Jährige wurde nach richterlicher Anordnung des Amtsgerichts

Wismar zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verwendens

von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Widerstands und

tätlichen Angriffs gegen/auf Vollstreckungsbeamte sowie

Körperverletzung und Bedrohung.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell