POL-ANK: Polizei sucht Eigentümer von Fahrrad und Geige

Beamte der Gemeinsamen Diensteinheit haben am Dienstag (09.08.2022, 13:00 Uhr) auf der Strandpromenade im Seebad Ahlbeck einen polizeibekannten 35-jährigen Mann (polnische Staatsangehörigkeit) kontrolliert. Der Pole war mit einem Fahrrad sowie einem Geigenkasten unterwegs. Für die Sachen konnte er keinen Eigentumsnachweis vorzeigen, weshalb die Gegenstände sichergestellt wurden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang die Eigentümer der Gegenstände. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein 28 Zoll großes Herren Trekkingrad "Triumph Sport XT" in der Farbe braun. In dem Geigenkasten befindet sich eine Geige. Fotos der Gegenstände sind dieser Pressemitteilung beigefügt. Die Eigentümer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 279-224 zu melden.



