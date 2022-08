POL-NB: Nachmeldung zur Pressemitteilung wegen vermutlich echter Brillenschlange in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) -



Wie bereits berichtet (https://bit.ly/3C6bM5P), wurde am 11.08.2022 im Neustrelitzer Stadtgebiet eine vermutlich giftige Schlange gesichtet.



Am heutigen Tag gegen 08:45 Uhr stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlich echten Tier um eine Gummischlange handelt. Beamte des Polizeihauptrevieres Neustrelitz fanden das Spielzeug im Bereich der Strelitzer Straße und stellten es sicher.



Ob es sich um einen Scherz handelt oder die Spielzeugschlange verloren ging, ist unklar. Der Eigentümer/ die Eigentümerin kann sich im Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981/2580 melden.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell