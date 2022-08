POL-ANK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Torgelow schwer verletzt

Torgelow (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Eggesiner Straße / Franz-Schubert-Straße in Torgelow ist heute Morgen (12.08.2022, 05:00 Uhr) eine Person verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei missachtete der 61-jährige Audi-Fahrer die Vorfahrt eines Kleinkraftrades. Der 61-jährige Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß von seinem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Er war zunächst nicht ansprechbar, war aber kurze Zeit später wieder bei Bewusstsein. Der 61-Jährige zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste durch Rettungskräfte ins Krankenhaus Ueckermünde gebracht werden. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.



