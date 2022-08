POL-ANK: Autofahrer verliert Kontrolle und fährt gegen Laterne

Ueckermünde (ots) -



In der Neuendorfer Straße in Ueckermünde hat gestern Nachmittag ein Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Der 68-jährige Nissan-Fahrer (deutsch) ist beim Linksabbiegen nach links von der Straße abgekommen, kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne und anschließend mit einem anderen Auto. Der Fahrer verletzte sich dadurch leicht und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus Ueckermünde gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und trennte die Laterne vom Stromnetz. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



