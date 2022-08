POL-HRO: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Hamburger Straße

Rostock (ots) -



Nach einem Unfall auf der Hamburger Straße sind am heutigen Donnerstag drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Gegen 17 Uhr kam es Höhe der Goerdelerstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Hyundai sowie einem Pkw Citroen. Der Fahrer des Hyundai befuhr die Hamburger Straße auf der linken Spur in Richtung Schutower Kreuz.



Ersten Erkenntnissen zufolge, soll der 54-Jährige sich beim Trinken verschluckt haben und deshalb in den Gegenverkehr geraten sein. Der entgegenkommende 19-Jährige Fahrer des Citroen konnte nicht ausweichen, beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Ein hinter dem Citroen fahrender Bus musste eine Notbremsung durchführen, bei der sich ein Insasse leicht verletzte.



Die beiden Pkw-Fahrer wurden bei dem Unfall schwerverletzt und wurden zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle bei dem deutschen Fahrer des Hyundai ergab einen Wert von 0,0 Promille.



Der Verkehr musste zur Unfallaufnahme weiträumig umgeleitet werden. Die Hamburger Straße musste für etwa eineinhalb Stunden teilweise gesperrt werden. Die Ermittlung zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache hat die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



