POL-HWI: Ergänzung zur Pressemitteilung der PI Wismar vom 08.08.2022

Am vergangenen Wochenende wurden in Schönberg, durch bislang Unbekannte Täter, Plakate/Flyer, mit den Hinweisen auf Sexualstraftaten, verbunden mit persönlichen Angaben zu einem mutmaßlichen Täter in Schönberg verteilt und aufgehängt. (Siehe Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wismar: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=182967&processor=processor.sa.pressemitteilung )



Aufgrund umgehend eingeleiteter Ermittlungen der Polizei, konnte die auf den Plakaten abgebildete Person ausfindig gemacht und befragt werden. Nach derzeitigem Stand liegen der Polizeiinspektion Wismar keinerlei Erkenntnisse vor, die den Sachverhalt bestätigen. Ferner gibt es nach jetzigem Stand keine Hinweise oder Strafanzeigen im Raum Schönberg, die auf die beschriebenen Taten deuten.



Der abgebildete Mann stellte seinerseits Strafanzeige wegen Verleumdung. Hierzu hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03881 7200 entgegengenommen.



