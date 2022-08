POL-ANK: Unbekannter verursacht Unfall mit gestohlenem Wohnmobil und flüchtet

Heringsdorf (ots) -



Heute Mittag (11.08.2022, 12:05 Uhr) stand ein LKW mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf der Swinemünder Chaussee im Seebad Ahlbeck (Fahrtrichtung Polen), als plötzlich ein Wohnmobil beim Vorbeifahren seitlichen gegen den LKW fuhr. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Fahrer des Wohnmobils anschließend in ein angrenzendes Waldstück. Ob sich die unbekannte Person durch den Zusammenstoß verletzte, ist zunächst nicht bekannt. Die Polizei hat weitere Kräfte zusammengezogen und durchsucht derzeit den Wald. Auch Fährtenhunde unterstützen bei der Suche. Die Maßnahme dauert gegenwärtig an.



Im Rahmen der Ermittlungen wurde bereits bekannt, dass sich an dem Wohnmobil falsche Kennzeichen befanden. Eine Fahndungsüberprüfung hat ergeben, dass der Fiat Ducato vor wenigen Tagen im Raum Verden (Niedersachsen) als gestohlen gemeldet wurde. Der Eigentümer wurde bereits verständigt. Durch den Unfall entstand ein Schaden von 43.000 Euro, wobei am Wohnmobil mit 40.000 Euro ein wirtschaftlicher Totalschaden festzustellen ist. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sichert Spuren am Fahrzeug.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell