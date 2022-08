POL-HWI: Gasleck in Lübstorf

Lübstorf (ots) -



Wegen eines Gaslecks ist die Bahnhofsstraße in Lübstorf ab der Kreuzung B 106 bis zum Bahnhof seit etwa 13:50 Uhr des heutigen Tages weiträumig für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt. Offenbar wurde im Zuge durchgeführter Glasfaserarbeiten eine Gasleitung beschädigt.



Arztpraxen und Häuser in der Bahnhofstraße wurden evakuiert bzw. können derzeit nicht betreten werden. Der Verkehr wird umgeleitet. Wann die Sperrung wieder aufgehoben wird, ist derzeit nicht bekannt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell