POL-HRO: Schwerverletzte Person aufgefunden - Polizei sucht wichtige Zeugin

Nach einer Körperverletzung, bei der ein 51-Jähriger schwer verletzt wurde, sucht die Kriminalpolizei nach einer Zeugin, die möglicherweise wichtige Hinweise auf den Täter liefern könnte.



Der 51-Jährige wurde am 29.07.2022, gegen 18:30 Uhr in der Binzer Straße mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann von einem bislang Unbekannten geschlagen wurde. Zeugen hatten beobachtet, dass der Tatverdächtige anschließend in Richtung Sassnitzer Straße lief. Der geschädigte Rostocker konnte aufgrund seiner schweren Verletzungen noch nicht befragt werden.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat.

Insbesondere sucht die Polizei eine Zeugin, die mit dem Fahrrad aus Richtung Usedomer Straße kam und auf der Ostseeallee in Richtung Rigaer Straße unterwegs war. Sie wird dringend gebeten, sich mit der Rostocker Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Möglicherweise haben auch weitere Zeugen am 29.07.2022 zwischen 17:00 und 19:00 Uhr Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



