POL-NB: Jugendliche aus Greifswald vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei sucht derzeit nach einer Jugendlichen aus Greifswald. Sie ist nach dem gestrigen Ausgang nicht wieder in die Wohngruppe zurückgekehrt. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass für sie eine Gefahr besteht. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der jungen Frau. Der Aufenthaltsort ist daher weiterhin unbekannt.



Der Name, eine Personenbeschreibung und ein Foto sind unter folgendem Link zu finden: https://fcld.ly/zokdt0o



Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen? Wer hat die junge Frau gesehen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-2224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



