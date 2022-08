POL-LWL: Vermisstenfahndung nach Kind - weggelaufener Junge kehrte selbstständig zurück

Eldena (ots) -



Polizei und Feuerwehr haben am späten Mittwochabend in Eldena nach einem verschwundenen 7-jährigen Jungen gesucht. Der Junge hat sich beim Spielen mit anderen Kindern plötzlich entfernt und war nicht wieder zurückgekehrt. Angehörige haben zunächst erfolglos nach dem Kind gesucht und dann die Polizei informiert. Polizeibeamte und Feuerwehrleute suchten anschließend in der ganzen Umgebung nach ihm. Auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Fährtenhund der Polizei kamen zum Einsatz. Etwa zweieinhalb Stunden nach seinem Verschwinden kehrte der Junge dann selbstständig wieder nach Hause zurück. Er war unversehrt. Offenbar hatte er sich die ganze Zeit in der Nähe aufgehalten und sich einfach nur versteckt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell