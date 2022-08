POL-ANK: Kinder bei Verkehrsunfall in Ueckermünde verletzt

Ueckermünde (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall in der Eggesiner Straße in Ueckermünde sind gestern Nachmittag (10.08.2022, 13:25 Uhr) zwei Kinder verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei hat der 22-jährige Fahrer eines VW einen vor ihm haltenden Porsche übersehen und fuhr auf diesen auf. Dadurch wurden die beiden 7- und 8-jährigen Mädchen im Fahrzeug leicht verletzt. Die 38-jährige Fahrerin des Porsches blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Während der Maßnahmen von Polizei und Rettungsdienst war die Unfallstelle für ca. ein Stunde komplett gesperrt.



