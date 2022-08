POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei getöteten und einer schwerverletzten Person

Sassnitz (LK VR) (ots) -



Am 10.08.2022 gegen 19.30 Uhr ereignete sich auf der L29 zwischen Binz und Serams ein Verkehrsunfall mit zwei getöteten und einer schwerverletzten Person.

Eine aus Richtung Binz kommende 66-jährige Frau von der Insel Rügen befuhr mit ihrem PKW Nissan Micra die L29 und bog nach links in Richtung der dortigen Kleingartenanlage ab. Hierbei beachtete sie nach ersten Erkenntnissen nicht den sich im Gegenverkehr befindlichen 45-jährigen Motorradfahrer (BMW), welcher einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte und mit der Beifahrerseite des PKW kollidierte. Der Motorradfahrer sowie ein im PKW befindlicher 70-jähriger Beifahrer verstarben noch am Unfallort. Die Fahrzeugführerin des PKW musste aufgrund der schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zur Ermittlung des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Die L29 war für etwa vier Stunden voll gesperrt. Alle Beteiligte sind deutsche Staatsangehörige.



