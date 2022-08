POL-NB: Brand einer Strohmiete

Pasewalk (LK VG) (ots) -



Am 10.08.2022, gegen 18.00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle Neubrandenburg mitgeteilt, dass eine Strohmiete in Groß Luckow an einem Feld brennt.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand die Strohmiete in voller Ausdehnung in Flammen. Kameraden der Feuerwehr hatten mit der Bekämpfung des Brandes bereits begonnen, allerdings war die Strohmiete nicht zu retten, so dass sie kontrolliert abbrannte.

Die Feuerwehr verhinderte mit Löschwasser, dass das Feuer nicht auf das angrenzende Feld übergriff.

Insgesamt verbrannten 150 Heuballen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 6750 Euro.

Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren Strasburg, Groß Luckow und Blumenhagen, mit 32 Kammeraden und 7 Fahrzeugen im Einsatz.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Durch ortsansässige Landwirte wurde ein Wasserwagen zum Bewässern des angrenzenden Feldes bereitgestellt.



