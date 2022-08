POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen

BAB 20 (ots) -



Am Dienstag, den 10.08.2022, kam es gegen 16:05 Uhr zu einem

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und vier verletzten

Personen. Der Unfall ereignete sich auf der BAB 20, Richtungsfahrbahn

Lübeck, zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Schönberg.

Ein Bremer PKW Tiguan mit Anhänger befuhr den rechten Fahrstreifen.

Die Fahrzeugführerin eines nachfolgenden PKW Passats aus dem

Landkreis Nordwestmecklenburg bemerkte das langsamere Gespann zu spät

und fuhr auf dieses auf.

Durch den Aufprall kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und

kamen in der Bankette zum Stehen.

Die drei 72-, 57,- und 61-jährigen Insassen des VW Tiguan wurden bei

dem Aufprall verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus

verbracht. Auch die 30-jährige Fahrerin des VW Passat wurde bei dem

Zusammenstoß verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die Autobahnpolizei Metelsdorf übernahm mit zwei Fahrzeugen die

Unfallaufnahme und die Absicherung der Unfallstelle. Daneben kamen

vier Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatz sowie die Freiwilligen

Feuerwehren Grevesmühlen und Upahl.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein

Abschleppunternehmen geborgen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro.



S. Theobald, AVPR Metelsdorf



