POL-NB: Brand eines Getreideackers bei Behnkenhagen (LK VR)

Grimmen (LK VR) (ots) -



Am heutigen Tage kam es in der Gemeinde Sundhagen, in der Nähe des Ortes Behnkenhagen, zu einem weithin sichtbaren Brand eines Ackers. Dabei wurden ca. 2 km² Stoppelacker und ca. 6 ha Getreideacker vernichtet. Ausgelöst wurde der Brand durch einen Steinschlag mit anschließendem Funkenflug von einem Mähdrescher.

Die angrenzende K 16 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Es waren 6 Feuerwehren mit ca. 80 Kameraden im Einsatz. Schließlich konnte das Feuer durch Pflügen von Brandschneisen eingedämmt und durch die Feuerwehren gelöscht werden.

Personen- oder Maschinenschaden entstand nicht. Der Schaden am Getreidefeld beträgt ca. 23.000 EUR.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell