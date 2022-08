POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung am Dreescher Markt

Schwerin (ots) -



Am Abend des 9.8. gegen 20.15 Uhr wurde ein in Schwerin lebender 22-jähriger Tunesier im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Dreescher Markt bei einer körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt.



Ein ebenfalls in Schwerin lebender 28-jähriger Marokkaner hatte den Geschädigten offenbar nach vorherigen Streitigkeiten angegriffen.



Der Grund der Auseinandersetzung ist Gegenstand laufender Ermittlungen.



Das Kriminalpolizeikommissariat Schwerin sucht in diesem Zusammenhang Zeugen:



Wer etwas gesehen hat, wird gebeten sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 sowie -1560 oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell