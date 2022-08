POL-SN: 62-jähriger E-Bike-Fahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 62-jähriger E-Bike-Fahrer wurde am 9.8. gegen 16.00 Uhr in Schwerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.



Der Schweriner befuhr den Radweg entlang der Grabenstraße und stieß hierbei mit der 57-jährigen Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Nordwestmecklenburg zusammen, die von der Grabenstraße auf den Parkplatz des dortigen Einkaufszentrums abbiegen wollte.



Der Radfahrer wurde durch den Unfall leichtverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden vom Kriminalpolizeikommissariat Schwerin aufgenommen.

Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsangehörige.



