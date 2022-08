POL-HRO: Achtung - Betrugsmasche auf Verkaufsportal Ebay!

Rostock (ots) -



Die Rostocker Kriminalpolizei warnt vor einer dreisten Betrugsmasche auf Ebay, bei der einem 47-jährigen Rostocker ein Schaden von etwa 11.000 Euro entstanden ist.



So gehen die Täter vor:



Die Betrüger melden sich bei den Verkäufern nicht wie üblich über die Kontaktfunktion, sondern direkt über den Messengerdienst WhatsApp, um in Verkaufsverhandlungen zu treten. Dazu treten sie überwiegend mit Nutzern in Kontakt, deren Handynummer im Profil sichtbar ist. Kurz vor dem Verkaufsabschluss schlagen die Betrüger vor, die Kaufabwicklung über die "Sicher Bezahlen"-Funktion durchzuführen. Dazu verschicken sie einen Link, der auf eine täuschend echt aussehende Internetseite führt. Auf dieser Fake-Seite geben die ahnungslosen Geschädigten dann ihre Konto- oder Kreditkartendaten ein und gehen davon aus, dass das Geld in den nächsten Tagen auf ihr Konto gebucht wird. Doch die erwartete Zahlung bleibt aus, und stattdessen nutzen die Täter die Kontodaten, um unberechtigt Geld abzuheben.



In diesem Zusammenhang rät die Rostocker Polizei:



- Nutzen Sie ausschließlich die Zahlungsfunktionen / "Sicher

Bezahlen" -Funktion der Verkaufsportale und folgen Sie keinem

Link!



- Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein,

informieren Sie Ihr Kreditinstitut und die Polizei!



