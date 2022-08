POL-LWL: Autofahrer war mit 183 km/h auf der Bundesstraße unterwegs

Wendisch Waren (ots) -



Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Dienstagnachmittag auf der B 192 bei Wendisch Waren ist ein Autofahrer bei zulässigen 100 km/h mit 183 km/h durch die Messstelle der Polizei gefahren. Dem aus der Region stammenden Autofahrer droht nach Auswertung des Fotomaterials nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro. Zudem muss er mit drei Punkten und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen. Polizisten des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Stolpe hatten bei der dreieinhalbstündigen Kontrolle insgesamt 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.



