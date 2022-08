POL-NB: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Zingst (LK VR) (ots) -



Am 10.08.2022 kam es gegen 00:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall im

Inselweg in Zingst. Ein 21-jährige osteuropäische Fahrzeugführer kam

mit seinem Personenkraftwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einer Straßenlaterne und einer Hecke. Dabei wurden

der PKW, die Laterne sowie die Hecke beschädigt. Personen wurden

nicht verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme und den ersten

Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer

unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der anschließend durchgeführte

Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,16

Promille. Da auch nicht auszuschließen war, dass der 21-jährige

Fahrer seinen PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte,

wurde ebenfalls ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser war im

Ergebnis positiv. In der weiteren Folge wurde der Fahrer in das

Helios-Hanseklinikum nach Stralsund verbracht, wo eine

Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Der PKW war nicht mehr

fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 8.700 Euro geschätzt.



