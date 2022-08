POL-HRO: Brand eines Müllcontainers - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Rostock (ots) -



Nachdem es in der Nacht von Montag auf Dienstag zum Brand eines Altpapiercontainers in Groß Klein gekommen ist, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen stellen.



Gegen 02:15 Uhr erhielt die Rostocker Feuerwehr Kenntnis über einen Brand in der Nähe des Einkaufszentrums Klenow Tor. Die Einsatzkräfte konnten den Brand vor Ort löschen, Personen oder Gebäudeteile wurden nicht gefährdet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Nach Abschluss der Löscharbeiten meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der einen Tatverdächtigen wiedererkannte. In diesem Zusammenhang konnte die Polizei einen 20-jährigen Deutschen feststellen. Ein Atemalkohltest ergab einen Wert von 2,36 Promille.



Durch die Polizei wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.



