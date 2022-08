POL-ANK: Moped ´Schwalbe´ aus Schuppen gestohlen

Ferdinandshof (ots) -



Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von gestern Abend (08.08.2022, 19:00 Uhr) bis heute Morgen (09.08.2022, 09:45 Uhr) in einen Schuppen in Blumenthal bei Ferdinandshof eingebrochen und haben eine gelbe Simson "Schwalbe" gestohlen. Der Wert des Kleinkraftrades wird auf 2.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahl und bittet um Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Mopeds. Die Informationen nimmt die Polizei in Ueckermünde unter 039771 82-224 und die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



