POL-SN: Polizei Schwerin sucht nach Einbrüchen in Kleingartenlauben Zeugen

Vermutlich in der Zeit vom 7.8. bis zum 8.8. kam es zu mindestens zwei Gartenlauben-Einbrüchen in der Kleingartenanlage An der Baek e. V. am Schweriner Schulzenweg bzw. Am Erlenbruch in Görries.



Noch unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang, verursachten Vandalismusschäden und eigneten sich noch nicht abschließend erfasstes Inventar der Geschädigten an.



Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden im Bereich der Kleingartenanlage zwei bislang noch unbekannte Tatverdächtige gesehen.



Die Personen werden wie folgt beschrieben:



Erste Person: männlich, 14-15 Jahre alt, ca. 170 cm groß, trug grünen Fischerhut/ Schlapphut und weite Oberbekleidung.



Zweite Person: männlich, ca. 14-15 Jahre alt, ca. 170 cm groß, blonde / kurze Haare, trug ebenfalls lange/ weite Oberbekleidung.



Die Polizei bittet die örtlichen Parzellenpächter um Prüfung, ob sie ebenfalls von Einbrüchen betroffen sind und rät in diesem Fall zur Strafanzeige.



Des Weiteren sucht die Polizei Schwerin um Zeugen: Wer kann Angaben zu den beschriebenen Tatverdächtigen machen oder sonstige Hinweise geben?



Hinweise nimmt die Polizei telefonisch (0385/5180-2224) sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.



