POL-LWL: Diebespärchen versuchte massenhaft Energiedrinks zu stehlen

In einem Supermarkt in Boizenburg hat am Montagnachmittag ein Diebespärchen versucht, 47 Dosen Energiedrinks zu stehlen. Zunächst schafften der 21-jährige Tatverdächtige und seine weiblichen Begleitung zwei Paletten des koffeinhaltigen Getränks zwischen eine Regalreihe, wo sie sich unbeobachtet glaubten. Anschließend packten sie sämtliche Getränkedosen in zwei mitgebrachte Rucksäcke. Allerdings blieb ihr Treiben nicht unbeobachtet. Kurz vor dem verlassen des Geschäfts wurden beide samt Diebesgut vom Verkaufspersonal gestellt. Es folgte eine Anzeige wegen Diebstahls.



