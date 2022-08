POL-NB: Unbekannte beschädigen Informationstafeln

Röbel (ots) -



Am 08.08.2022 gegen 13:30 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Röbel über zwei beschädigte Informationstafeln auf einer Wanderroute "Groß-Keller-Drift" in 17207 Röbel in Kenntnis gesetzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die beiden touristischen Informationstafeln in der Zeit vom 03.08.2022 15:00 Uhr bis zum 08.08.2022 15:00 Uhr durch bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam beschädigt und in das angrenzende Feld geworfen.



Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3.400 Euro.



Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931 - 8480 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



