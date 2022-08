POL-LWL: E-Bike-Fahrerin von PKW erfasst und schwer verletzt

Hagenow (ots) -



Eine 35-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Montagnachmittag in Hagenow bei einem Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich an einer Einmündung in der Rudolf-Tarnow-Straße, als das Auto ersten Erkenntnissen zufolge beim Abbiegen nach rechts mit dem Elektrofahrrad zusammenstieß. Dessen Fahrerin war auf dem Radweg in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Die 35-jährige Frau erlitt unter anderem eine Kopfverletzung sowie Prellungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen kam es zu verhältnismäßig geringen Sachschäden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell