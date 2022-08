POL-LWL: Garageneinbrecher auf frischer Tat gestellt

Malliß (ots) -



Kurz nach einem Garageneinbruch hat die Polizei am Montagvormittag in Malliß den mutmaßlichen Täter auf frischer Tat stellen können. Vorausgegangen war der Hinweis eines Zeugen, der die Tat beobachtete und umgehend die Polizei informierte. Durch das couragierte Handeln des Zeugen kam es zu keinen Diebstählen aus der Garage. Allerdings entstand Sachschaden, da der Täter bereits die Tür aufgebrochen hatte. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 40-jährigen deutschen Mann aus der Region, der bereits wegen ähnlicher Delikte einschlägig bekannt ist. Er wies einen Atemalkoholwert von 2,27 Promille auf. Gegen ihn ist Anzeige wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall erstattet worden.



