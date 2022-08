POL-HRO: Alkoholisierter Mann randaliert vor Polizeirevier und muss ins Gewahrsam

Rostock (ots) -



Am vergangen Sonntag ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Polizeieinsatz direkt am Polizeirevier Dierkow gekommen. Grund war ein alkoholisierter und randalierender Mann.



Der 41-jährige Mann erschien am 07.08.2022 gegen 04:45 Uhr mit seinem Fahrrad vor dem Polizeirevier in der Theodor-Heuss-Straße 40. Dort schlug und trat der Mann unvermittelt gegen die äußere Umzäunung des Reviers und randalierte im Anschluss auch im Eingangsbereich. Der durch ihn genutzte Teleskopschlagstock ging dabei zu Bruch. Lautstark drohte der Deutsche jedem Polizisten, der ihm gegenübertreten würde, Gewalt an. Trotz mehrerer Versuche, konnte der Rostocker durch die eingesetzten Polizisten nicht beruhigt werden und wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Der Randalierer und auch die eingesetzten Beamten blieben dabei unverletzt.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab 1,74 Promille. Der 41- Jährige wurde in Rücksprache mit einer Richterin in Gewahrsam genommen und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Das Kriminalkommissariat ermittelt nun gegen den Mann, unter anderem wegen: Verstoß gegen das Waffengesetz, Versuchter gemeinschädlicher Sachbeschädigung, Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.



Auslöser des Ganzen sollen in der Vergangenheit liegende Polizeieinsätze gegen ihn und Familienmitglieder gewesen sein.



