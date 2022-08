POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 262 bei Kemnitz/Vorpommern-Greifswald

Wolgast (ots) -



Am Nachmittag des 07.08.2022, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich

zwischen den Ortschaften Brünzow und Kemnitz ein Verkehrsunfall mit

Personen- und Sachschaden. Ein Pkw Opel, besetzt mit dem 26-jährigen

Fahrzeugführer, einem 41-jährigen Beifahrer und einem 3 Monate alten

Baby, war auf genannter Strecke in Richtung Greifswald unterwegs. An

der Abfahrt Stilow wollte ein vorausfahrendes Fahrzeug nach links

abbiegen, weshalb der Pkw Opel abbremste und zum Stillstand kam. Der

80-jährige Fahrzeugführer eines dahinter befindlichen Pkw

Mercedes-Benz bemerkte diesen Anhaltevorgang zu spät und kollidierte

mit dem Opel. Der Fahrzeugführer des Mercedes und seine 72-jährige

Begleiterin, sowie das Kind im Pkw Opel verletzten sich bei dem

Zusammenstoß leicht und wurden ins Uniklinikum nach Greifswald

transportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000EUR.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit. Die

Landesstraße 262 wurde während der Unfallaufnahme und Bergung der

beteiligten Kfz für etwa 60 Minuten voll gesperrt. Weiteren

Ermittlungen werden durch die zuständige Kriminalpolizei in Wolgast

durchgeführt. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



