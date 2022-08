POL-NB: Notlandung eines Kleinflugzeuges bei Pudagla im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf (ots) -



Am 07.08.2022 gegen 14:15 Uhr kam es zu einer Notlandung eines

Kleinflugzeuges vom Typ "Piper 28" auf einen abgeernteten

Getreidefeld bei Pudagla auf Usedom.

Der 60-jährige Pilot und seine 50-jährige Ehefrau sowie die

10-jährige Tochter starteten gegen 13:45 Uhr auf dem Flugplatz

Heringsdorf. Nach ca. 20 Minuten Flug setzte der Motor aus und das

Flugzeug kam in den Sinkflug. Der Pilot suchte nach einer

Landemöglichkeit, die er auf dem abgeernteten Feld fand. Er konnte

das Flugzeug sicher landen. Die Insassen wurden nicht verletzt. Am

Flugzeug entstand kein weiterer Sachschaden. Um die Bergung des

Flugzeuges kümmert sich der Pilot in eigener Zuständigkeit. Bei den

Insassen handelt es sich um eine deutsche Familie aus Hessen.



