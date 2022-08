POL-NB: Brand in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 07.08.2022, um 01:04 Uhr, wurde in der Rettungsleitstelle

Vorpommern-Greifswald gemeldet, dass eine Brücke im Bereich der

Credner Anlagen in Greifswald brennen soll. Durch die kurz darauf am

Ort eintreffenden Polizeibeamten wurde der Sachverhalt bestätigt. Der

Gehweg einer kleinen Brücke, der aus Kunststoffdielen besteht,

brannte auf einer Fläche von etwa 2x5 m und beschädigte die Brücke

dabei so, dass sie gegenwärtig unbenutzbar ist. Durch die Kameraden

der Berufsfeuerwehr konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Es

entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000 EUR.

Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



