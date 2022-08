LWSPA M-V: Badeunfall

Sassnitz (ots) -



Am 06.08.2022 gegen18:25 Uhr wurde von der Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen ein vermisster Schwimmer in Sassnitz an der Strandpromenade gemeldet.

Es kam zu einer groß angelegten Suche, an welcher land- sowie seeseitig Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei Sassnitz, des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz sowie der DGzRS beteiligt waren.

Nach etwa einer Stunde wurde der 70-jährige Sassnitzer gefunden und leblos geborgen.

Durch den Notart konnte dann um ca. 20 Uhr nur noch der Tod festgestellt werden.

Die Ermittlungen zur Todesursache wurden an den KDD Stralsund übergeben und dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz

Telefon: 038392/3080

Fax: 038392/30851

E-Mail: wspi-sassnitz@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell