POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B 110 in Libnow im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast (ots) -



Am 06.08.2022 gegen 10:40 Uhr kam es auf der B110 in der Ortslage

Libnow zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 78-jährige Mann mit seinem

E-Bike die B110 in Libnow in Fahrtrichtung Pinnow. Auf Höhe des

dortigen Bioladens hielt der Radfahrer auf der Bundesstraße an und

wollte diese in Richtung des Bioladens fahrend überqueren. Hierbei

übersah er den entgegenkommenden PKW Renault Modus. Es kam zum

Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Radfahrer,

der einen Fahrradhelm trug, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und

zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Anklam

gebracht. Sowohl am Fahrrad als auch am PKW entstand Sachschaden. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000,-Euro. Der 62-jährige Fahrer

des PKW Renault blieb unverletzt.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche

Staatsangehörige.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell