POL-HRO: Radfahrer nach Unfall lebensbedrohlich verletzt - Korrektur

Schwerin (ots) -



Zu unserer Meldung von 08:13 Uhr ist eine Korrektur in Bezug auf Strassen - Richtungangaben erforderlich. Hier die korrigierte Meldung:



Am späten Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, fuhr ein 19jähriger Radfahrer in Schwerin, den Radweg parallel zur B 321, aus Richtung Krebsförden kommend, in Richtung Ludwigsluster Chaussee. An der Kreuzung zur Karl-Marx-Allee überquerte er, ohne sein Tempo zu verringern, die Kreuzung auf dem Fußgängerbereich. Dabei missachtete er die dort rot zeigenden Ampeln. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem aus Richtung Zippendorf kommenden PKW Mercedes.



Durch die Kollision wurde der Radfahrer in den Graben geschleudert, der sich noch hinter dem Fuß- und Radweg befindet. Der 19jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad und auch der PKW wurden stark beschädigt und durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme im Bereich des Abzweigs in Richtung Görries über eine Stunde gesperrt.



