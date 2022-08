POL-NB: Täter beim Dieseldiebstahl in Torgelow auf frischer Tat gestellt

PR Ueckermünde (ots) -



Seit circa zwei Jahren kam es auf dem Betriebshof eines

Busunternehmens in der Ukranenstraße in Torgelow vermehrt zu

Dieseldiebstählen. Dabei wurde der Verlust immer zu Wochenbeginn

festgestellt, so dass man davon ausgehen musste, dass die Diebstähle

an den Wochenenden begangen wurden. Aus diesem Grund entschlossen

sich einige Mitarbeiter des Unternehmens dazu, das Betriebsgelände zu

überwachen. Am 05.08.2022, gegen ca.21:20 Uhr, stellten sie einen

Täter auf frischer Tat, als er bereits 25 Liter Diesel aus einem Bus

abgepumpt hatte. Die Beamten des Polizeirevieres Ueckermünde wurden

daraufhin verständigt. Diese nahmen die Anzeige auf, stellten die

Tatmittel (Schlauch und Akkuschrauber mit Pumpe) sicher und beließen

den bereits abgepumpten Diesel vor Ort. Bei dem Tatverdächtigen

handelt es sich um einen 58-jährigen deutschen Staatsangehörigen,

welcher selbst Mitarbeiter in dem Busunternehmen ist.

Ob der Tatverdächtige auch für die anderen Diebstähle verantwortlich

ist, bleibt Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Neben dem eingeleiteten Strafverfahren werden seitens des

Arbeitgebers noch arbeitsrechtliche Konsequenzen auf den 58-Jährigen

zukommen.





